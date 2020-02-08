Известный историк Александр Чубарьян похвалил итальянский политический опыт. Нет, не подумайте, что он опустился до низкопоклонства перед Западом, впал в космополитизм. Ничего подобного. Просто он обратил внимание на тот факт, что в солнечной Италии есть традиция назначать пожизненных сенаторов. Этих счастливчиков выбирают из числа граждан республики, играющих заметную роль в науке, культуре, иных важных сферах. Словом, речь идёт о персонах медийных, важных для страны, которым предоставляется особый статус.

В принципе, историк предложил развить и дополнить нынешнюю практику, когда сам Владимир Путин личным решением может назначать до 10% сенаторов от общего состава. Но, по мнению Чубарьяна, этого мало. Количество достойных следует расширить, а кроме того, для них надо учредить особый статус «политически бессмертных», как выражаются в Европе. Чем-то мысль, озвученная историком, напомнила мне откровения другого видного теоретика, бывшего мэра Москвы Гавриила Попова, который ещё в начале нулевых посетовал, что по мере развития российской демократии была утрачена полезная, по его мнению, практика формирования ещё при позднем Михаиле Горбачеву контингента лиц, направляемых на Съезд народных депутатов. Как мы помним, тогда помимо прямых выборов можно было набирать депутатов по квотам, которые были предоставлены Академии наук, творческим союзам, КПСС, комсомолу и т.д. Так появились разного рода «сотни», которым не пришлось пройти чрез горнило открытых выборов в два тура. Иными словами, та демократия была с некоторыми ограничениями, но зато действительно в том последнем советском парламенте было немало авторитетных деятелей из разных сфер.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Собственно, о такой квотной демократии и затосковал Попов, считавший, что «лучшим людям» не надо унижаться участием в «грязных предвыборных играх». И вот теперь другой видный представитель ещё советской интеллигенции — Чубарьян — в некотором смысле говорит о том же: мол, заслуженным деятелям из разных сфер было бы целесообразно предоставлять почётный статус. Неясно, правда, зачем он реально работающим учёным, писателям, художникам. Вряд ли он будет способствовать успехам в их сферах деятельности. Но, видимо, речь идёт о своеобразном поощрении, особо почётном пенсионном статусе, который некоторая часть лояльной интеллигенции хотела бы получать автоматически, не напрягаясь и не неся даже теоретической ответственности перед жителями регионов. Пошло бы исполнение конституционного желания Чубарьяна на благо молодой российской демократии — большой вопрос. Наоборот, у нас всё громче говорят о целесообразности прямого избрания сенаторов. Но, видимо, в желании видеть себя и некоторых своих коллег в ранге «бессмертных» он явно не одинок.