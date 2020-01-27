https://static.news.ru/photo/2fbb4fd4-4137-11ea-a1a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя думского комитета по международным делам Наталья Поклонская предложила конфисковывать имущество уличённых в коррупции чиновников и депутатов, чтобы «изменить людей во власти».

Нужно измениться тем, кто пошёл во власть не служить людям, а лишь набивать свои карманы деньгами. <...> Одной посадки мало — должна быть конфискация имущества в пользу бюджета, которому он навредил, и общественно-полезные работы, — заявила Полконская в Telegram-канале.

Депутат добавила, что ей больно видеть московских школьников «в кроссовках стоимостью 300–400 тысяч рублей», когда пенсионеры и учителя в регионах получают по 10–20 тысяч в месяц.

Как писал NEWS.ru, Поклонская призвала проверить доходы и расходы главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой служебной машины.