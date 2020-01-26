https://static.news.ru/photo/4b829a14-405c-11ea-8ad5-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что необходимо проверить все источники доходов и расходов главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева.

Поводом этому послужил скандал, разразившийся после появления в Сети видео, на котором видно, как Игнатьев заставил сотрудника подпрыгивать за ключами от новых служебных машин. Поклонская выразила уверенность, что угроза отставки — «недостаточное наказание».

Необходимо провести проверку всех источников его доходов, расходов — как нас учили на прокурорских факультетах, — написала она в своём Telegram-канале.

Результат проверок, по мнению Поклонской, непредсказуем. Она отметила, что могут «всплыть» как огромное денежное состояние, так и «только куртка замшевая, магнитофон».

Давайте уважать друг друга — мы и так в сложное время живём, — подытожила депутат.

Ранее NEWS.ru писал о том, что «Единая Россия» поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из своих рядов.