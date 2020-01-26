Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что необходимо проверить все источники доходов и расходов главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева.
Поводом этому послужил скандал, разразившийся после появления в Сети видео, на котором видно, как Игнатьев заставил сотрудника подпрыгивать за ключами от новых служебных машин. Поклонская выразила уверенность, что угроза отставки — «недостаточное наказание».
Необходимо провести проверку всех источников его доходов, расходов — как нас учили на прокурорских факультетах, — написала она в своём Telegram-канале.
Результат проверок, по мнению Поклонской, непредсказуем. Она отметила, что могут «всплыть» как огромное денежное состояние, так и «только куртка замшевая, магнитофон».
Давайте уважать друг друга — мы и так в сложное время живём, — подытожила депутат.
Ранее NEWS.ru писал о том, что «Единая Россия» поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из своих рядов.
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