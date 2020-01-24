https://static.news.ru/photo/17362646-3ebc-11ea-ac5c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Игнатьев Фото: cap.ru

«Единая Россия» поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из своих рядов и его соответствии занимаемой должности.

Поводом послужила неоднозначная ситуация: офицеру МЧС пришлось подпрыгивать, чтобы дотянуться до ключей от новой пожарной машины в руке Игнатьева. Видео попало в Сеть и вызвало волну возмущения.

Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением. Партия поставит вопрос об исключении Игнатьева из наших рядов и его соответствии занимаемой должности, — приводит ER.RU слова секретаря генсовета партии Андрей Турчак.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев заявил, что поведение губернатора было недопустимым. В свою очередь, пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров объяснил ситуацию тем, что Игнатьев и офицер — старые знакомые и потому позволили себе подурачиться.

Ранее глава Чувашии оказался в центре скандала, когда на мероприятии, посвящённом Дню российской печати, сказал, что критикующих органы власти журналистов надо «мочить». Игнатьев пожаловался, что чиновникам некогда заниматься своей работой из-за того, что приходится отбиваться от обвинений и заниматься «только разборками». Позже он извинился за свои слова, писал NEWS.ru.