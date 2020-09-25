Победит ли «партия карантина»

Наша околомедицинская бюрократия вновь отличилась на поле чистой игры в термины. Теперь в России не вторая волна пандемии наступает, а, оказывается, первая ещё не окончилась. Лингвистический изыск из серии — не девальвация рубля, а его плановое ослабление, не пенсионная реформа, а актуальная корректировка законодательства и т. д. Непонятно только, как быть с реляциями властей начала лета, когда было объявлено о победе над вирусом? Только ли дело в том, что теперь прошли и плебисцит, и единый день голосования, и можно вновь вводить ограничения?

Между тем рост инфицирования стал неоспоримым фактом, как бы мягче его ни старались объяснить: возвращением из отпусков, началом учебного года, сырой и прохладном осенью, которая в Москве, как назло, наоборот, переживает свой золотой период. Ясно, повторения весенней тактики, когда данные об инфицированных приводились, как сводки с фронта, уже не будет. От нагнетания страха перед вирусом как мобилизующего фактора откажутся. Но возможность карантинных ограничений остаётся ещё и политическим ресурсом. Прежде всего, губернаторов.

И, как и в прошлом марте, опять инициативу взял на себя столичный мэр. Сергей Собянин, не ожидая инструкций сверху, уже призвал пожилых горожан воздерживаться от перемещений по городу. А компаниям рекомендовано по мере сил и целесообразности переводить сотрудников на удалёнку. Тем более что вскоре эта форма работы получит в Госдуме законодательное оформление. Собственно, мэрия сама уже подала пример, переведя на удалённую работу треть своего персонала.

Весной такая быстрая реакция столичного мэра на наступление COVID-19 получила двоякую оценку. С одной стороны, было явно, что Собянин набрал очки, проявив себя инициативным и предусмотрительным хозяином города, а заодно и подав пример остальной стране, которая во многом копировала московский опыт. Но с другой, у некоторых скептиков возникли сомнения, что он как бы зря полез поперёк батек в пекло. Несколько растерявшийся вначале Кремль мог, дескать, излишнюю инициативность ему припомнить. Тем более что ещё до начала пандемии Сергей Семёнович явно проиграл борьбу за пост премьера, хотя изначально считался фаворитом. Впрочем, всё лето и начало осени столичный градоначальник оставался в тени. И только сейчас, вместе с новым пандемийным обострением он снова ярко о себе заявляет, давая пример оперативности и продуманности.

mos.ru

К слову, в тех непростых пандемийных условиях многие губернаторы серьёзно подправили свои рейтинги, поскольку их оперативные действия явно контрастировали с пассивным выжиданием центра, который долго раскачивался перед тем, как выделить деньги семьям с детьми. Теперь сам президент призывает избранных губернаторов оперативно противодействовать наступлению вируса, принимая адекватные меры. Поскольку до массового вакцинирования тем же «Спутником V» и выработки коллективного иммунитета ещё далеко.

Теперь губернаторы будут оцениваться по способности контролировать ситуацию с инфицированием, не прибегая при этом к разрушению местной экономики. Полного карантина страна уже не выдержит. А необходимые ограничения не должны повышать градус общественного недовольства и тем более восприниматься в качестве предлога для жёсткого контроля за политической активностью. Притом что все предсказания оппозиции о введении карантина исключительно для того, чтобы не дать развернуться протестам, не подтвердились. Ни пандемийных бунтов, ни массовых протестных акций против итогов недавних выборов не наблюдалось.

Так что пока условная «партия карантина» куда сильнее и действеннее сторонников быстрой вакцинации. Хотя первые губернаторы для примера уже поставили себе новые, до конца не исследованные на предмет осложнений, прививки.