Песков заявил, что звонит дочке после её «ляпов» в интернете

https://static.news.ru/photo/67c7376a-4f48-11eb-b467-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Пескова Фото: lisa_peskova/instagram.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что иногда звонит своей дочери Лизе после того, как она совершает «ляпы» в своих высказываниях в Сети.

В интервью Владимиру Соловьёву он признался, что иногда даже говорит с ней довольно жёстко и просит «не лезть». При этом песков подчеркнул, что дочь вызывает у него восхищение, так как она молодая и занимается поиском себя. Лиза подобно отцу поступила Институт стран Азии и Африки, получила турецкий год. Однако уже через год передумала и бросила вуз. Пресс-секретаря главы государства это решение дочери ошарашило. После этого она поступила в Институт менеджмента, который Песков считает настоящим ПТУ. Затем девушка работала в люксовых магазинах и офисе. По словам Пескова, в свои 20 лет Лиза не знала, кем хочет стать, однако он и сам в этом возраст не понимал, чего хочет от жизни.

Пресс-секретарь президента также отметил, что семейная жизнь очень напоминает ему парламентские дебаты.

Кто-то тебе угрожает, кто-то пытается тебя подкупить, то есть у меня там вся палитра жизни дома, — поделился Песков в интервью Владимиру Соловьёву, опубликованном на его YouTube-канале.

Самому Пескову, по его словам, зачастую приходится выступать в роли медиатора. Однако, несмотря на это, семья приносит ему радость.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что его должность не помогает, а мешает супруге, фигуристке Татьяне Навке вести свой бизнес. По его словам, основные неудобства связаны с необходимостью декларировать свои доходы.