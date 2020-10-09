Песков заявил, что в Киргизии наблюдаются «ярко выраженные элементы хаоса»

https://static.news.ru/photo/e0998db2-0a1c-11eb-96ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/BakytTorogeldi

В сложившейся в Киргизии ситуации наблюдаются «ярко выраженные элементы хаоса», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такое заявление последовало в ответ на вопрос, считают ли в Кремле, что после протестов в Киргизии установилось безвластие.

Ярко выраженные элементы хаоса налицо, — подчеркнул Песков, слова которого приводит РБК.

После прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов столицу страны охватили акции протеста. Манифестанты требовали пересмотра итогов голосования. Согласно предварительным итогам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьера страны Кубатбека Боронова. Основанием для отставки Боронова стало заявление самого премьера. Отправленные в отставку члены правительства продолжат исполнять обязанности до формирования нового кабмина.

Ранее NEWS.ru писал, что Центральная избирательна комиссия (ЦИК) Киргизии до 6 ноября назначит повторные выборы в парламент.