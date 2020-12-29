Песков высказался о возможных преемниках Путина

https://static.news.ru/photo/9c228756-49b9-11eb-aedc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Размышления российских политиков о преемнике президента РФ Владимира Путина чаще всего ничем не подкреплены и являются всего лишь рассуждениями. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Тема преемников традиционно вызывает живой интерес на политическом небосклоне. Это было всегда. Наверное, так всегда и будет. Чаще всего эти рассуждения, конечно, ничем не подкреплены. Как-то комментировать это я не могу, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

По его словам, назвавший преемников Путина лидер ЛДПР Владимир Жириновский обладает богатым политическим опытом, поэтому, вероятно, его предположения на этом опыте и основываются.

На вопрос, думает ли Владимир Путин о преемнике, Дмитрий Песков ответил, что президента неоднократно об этом спрашивали на пресс-конференциях, однако он сам много раз на это отвечал.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил возможных будущих кандидатов на пост президента России. В его список попали премьер Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и бывший премьер Дмитрий Медведев. Также возможными преемниками, по его мнению, могут быть мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Но при этом преемником станет кто-то другой, сказал Жириновский, намекая на себя.

При этом летом в России были приняты поправки к Конституции страны. Одно из новых положений касалось так называемого обнуления, то есть отказа от учёта предыдущих президентских сроков Путина, дающего ему возможность вновь баллотироваться на пост главы государства. 23 декабря депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому Путин снова может выдвигать свою кандидатуру на будущих президентских выборах в России, писал NEWS.ru.