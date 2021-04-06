Песков: Путин не пользуется сервисом Zoom

https://static.news.ru/photo/1657df3e-9790-11eb-945c-96000091f725_660.jpg Фото: Thomas Trutschel/photothek.de/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и сотрудники администрации главы государства не используют сервис Zoom в рабочих целях. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

У нас нет аккаунта и мы никогда не имели каких-то договорных отношений с Zoom, у нас в этом нет потребности, — цитирует его ТАСС.

Песков отметил, что некоторые международные контакты, в том числе многосторонние, имели место в Zoom, но они организовывались другими странами.

По словам пресс-секретаря президента, в Кремле сожалеют о решении компании Zoom Video Communications ограничить доступ к сервису российским госорганизациям и рекомендуют переходить на альтернативные отечественные сервисы.

Он добавил, что этим сервисам необходима доработка, поскольку стабильность их работы пока оставляет желать лучшего. Однако они вполне способны компенсировать отсутствие Zoom, сообщает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что компания Zoom Video Communications отозвала у российских партнёров право на продажу сервиса российским госорганам. С 31 марта они не имеют права продавать госучреждениям лицензии. Один из партнёров низшего звена предположил, что речь идёт не о временной, а о долгосрочной мере.

Российский сенатор Александр Башкин допустил, что в качестве симметричной меры Zoom может быть заблокирован на территории РФ.

Как писал NEWS.ru, глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что отечественный аналог Zoom может появиться к 2022 году. По его словам, в порядке эксперимента правительства платформа уже запущена в пилотных регионах.

Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, отметил, что инцидент с Zoom не отразится на работе образовательных учреждений. Приоритет будет отдаваться разрабатываемой российской системе видеоконференций «Сферум».