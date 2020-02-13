https://static.news.ru/photo/cef9d28c-4e57-11ea-9fbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Globsl Look Press

Президент РФ Владимир Путин всегда относился и продолжает относиться к украинскому народу с огромным уважением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал результаты исследования, согласно которым россияне и украинцы стали хуже относиться друг к другу.

К сожалению, взаимности от предыдущих глав государств на Украине мы не слышали, — цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, на протяжении нескольких лет на Украине русофобию возвели «буквально в ранг государственной политики», что не могло не отразиться на настроениях граждан.

Пресс-секретарь главы государства считает, что для изменения данной тенденции потребуется много времени, передаёт «Парламентская газета».

Как писал NEWS.ru, ранее Песков заявил, что опросы не всегда дают достоверную картину, а их инструментарием можно «играть как в напёрстки».