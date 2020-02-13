Президент РФ Владимир Путин всегда относился и продолжает относиться к украинскому народу с огромным уважением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал результаты исследования, согласно которым россияне и украинцы стали хуже относиться друг к другу.
К сожалению, взаимности от предыдущих глав государств на Украине мы не слышали, —
цитируетПескова ТАСС.
По его словам, на протяжении нескольких лет на Украине русофобию возвели «буквально в ранг государственной политики», что не могло не отразиться на настроениях граждан.
Пресс-секретарь главы государства считает, что для изменения данной тенденции потребуется много времени,
Как писал NEWS.ru, ранее Песков заявил, что опросы не всегда дают достоверную картину, а их инструментарием можно «играть как в напёрстки».
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