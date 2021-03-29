Песков ответил на вопрос о возможности переговоров Путина и Зеленского

https://static.news.ru/photo/afb24fc0-9074-11eb-babe-96000091f725_660.jpg Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/Global Look Press

В планах Кремля пока нет пункта о переговорах российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Зеленский намерен в ближайшее время провести переговоры со всеми лидерами стран «нормандской четвёрки». Среди них российский глава Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Политик поручил главнокомандующему Вооружённых сил Украины немедленно вылететь на место гибели украинских солдат в Донбассе, а представителям Трёхсторонней контактной группы инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания подгруппы по вопросам безопасности и в срочном порядке обсудить ситуацию на уровне советников лидеров «нормандской четвёрки».

Представитель Кремля прокомментировал возможность переговоров с участием двух лидеров.

Пока в планах разговора Путина с Зеленским нет, — цитирует Пескова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, самочувствие президента Владимира Путина после вакцинации от коронавируса остаётся хорошим. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.