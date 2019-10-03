https://static.news.ru/photo/ce5ca12a-e68c-11e9-9daf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в разговоре с журналистами, что Соединённые Штаты Америки в отношении остального мира ведут постоянную и непрекращающуюся медийную атаку. Он ответил на соответствующий вопрос 4 октября.

При этом Песков уточнил, что Кремль не занимается фиксацией усиления медиа-атаки со стороны Штатов.

Но она не ослабевает и ведётся в постоянном режиме, — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ.

Ранее, как писал News.ru, глава США Дональд Трамп заявил, что радиостанции «Голос Америки» и «Свобода/Свободная Европа» не справляются со своей работой, поэтому американские власти намерены создать новое СМИ для вещания за рубежом.

По мнению американского лидера, создав глобальную телесеть, Вашингтон обретёт «настоящий, а не лживый голос за рубежом».