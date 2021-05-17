Песков сообщил, чья «рука» подталкивает Киев к антироссийским решениям

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Большое количество антироссийских по своей сути решений украинской власти были приняты под воздействием на Киев «руки» ряда государств. Об этом 17 мая сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Он считает, что Украина испытывает определённый дефицит независимости. И этот дефицит восполняется теми, кто направляет Киев в сторону россиененавистничества. И происходит это всё чаще.

И все решения, которые принимаются под воздействием этой твёрдой руки, носят антироссийский характер, — подчеркнул Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые государства пытаются сделать из Украины российского антипода, и это вызывает у него сожаление. Он добавил, что из Киева постоянно приходят новости, заставляющие задуматься о собственной безопасности. Президент считает, что на Украине происходит зачистка политического поля.

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин обеспокоен новым термином, который президент России Владимир Путин впервые употребил на совещании с постоянными членами Совбеза. В своём Facebook Климкин написал, что высказывание российского лидера о превращении Украины в «анти-Россию» не стоит игнорировать.