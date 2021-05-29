Как дома: Песков рассказал, почему Путин и Лукашенко катались на яхте

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на второй день переговоров в Сочи решили воспользоваться погодой и продолжить общение в неформальной обстановке. Именно поэтому они отправились на яхте на морскую прогулку, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, главы государств ещё накануне « договорились , что воспользуются хорошей погодой, прекрасной природой российского юга».

При этом, отметил представитель Кремля, для белорусского лидера не впервой многодневные визиты на российский юг.

Лукашенко неоднократно оставался с ночевкой. Как любой гражданин Белоруссии вообще, он чувствует себя [в России] как дома: может свободно заезжать, уезжать, ночевать. Также как и российские граждане. Здесь ничего необычного в этом нет, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее близкий к белорусскому президенту Telegram-канал «Пул Первого» распространил фото, на котором президенты запечатлены на борту яхты в акватории Чёрного моря. Оба одеты в куртки с длинным рукавом — под стать достаточно прохладной для курорта погоде. 29 мая в Сочи пасмурная было пасмурно, а температура воздуха в течение дня колебалась от +17 до +22 градусов.

Сейчас Лукашенко находится в России с рабочим визитом. Он прилетел в Сочи 28 мая. В первый день президенты провели переговоры, которые длились в течение пяти часов. Среди прочего главы государств побеседовали о развитии двусторонних связей, а также о партнёрстве в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Во второй день главы государств продолжили общаться в неформальной обстановке.