Как дома: Песков рассказал, почему Путин и Лукашенко катались на яхте

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на второй день переговоров в Сочи решили воспользоваться погодой и продолжить общение в неформальной обстановке. Именно поэтому они отправились на яхте на морскую прогулку, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова.
По его словам, главы государств ещё накануне «договорились, что воспользуются хорошей погодой, прекрасной природой российского юга».
При этом, отметил представитель Кремля, для белорусского лидера не впервой многодневные визиты на российский юг.
Лукашенко неоднократно оставался с ночевкой. Как любой гражданин Белоруссии вообще, он чувствует себя [в России] как дома: может свободно заезжать, уезжать, ночевать. Также как и российские граждане. Здесь ничего необычного в этом нет, — цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее близкий к белорусскому президенту Telegram-канал «Пул Первого» распространил фото, на котором президенты запечатлены на борту яхты в акватории Чёрного моря. Оба одеты в куртки с длинным рукавом — под стать достаточно прохладной для курорта погоде. 29 мая в Сочи пасмурная было пасмурно, а температура воздуха в течение дня колебалась от +17 до +22 градусов.
Сейчас Лукашенко находится в России с рабочим визитом. Он прилетел в Сочи 28 мая. В первый день президенты провели переговоры, которые длились в течение пяти часов. Среди прочего главы государств побеседовали о развитии двусторонних связей, а также о партнёрстве в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Во второй день главы государств продолжили общаться в неформальной обстановке.
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