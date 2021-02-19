Песков рассказал, почему Путин до сих пор полковник

https://static.news.ru/photo/95468322-729c-11eb-b465-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства до сих пор находится в звании полковника, а не генерала, потому что «сосредотачивается на других вопросах».

Наверняка, президент это звание заслужил многократно, но это не является для него приоритетом. Работает он президентом, и очень много дел у него. Он сосредотачивается на других вопросах, — цитирует РИА Новости Пескова.

Так он ответил на вопрос журналистов, как Путин, дослужившийся до звания полковника, может в качестве главнокомандующего Вооружёнными силами России командовать генералами.

При этом представитель Кремля не смог уточнить, является Путин полковником в отставке или в запасе, по подчеркнул, что кадровым офицером он не является. Про себя же Песков рассказал, что, когда служил в армии, носил звание старшего лейтенанта.

Как писал NEWS.ru, высокое доверие россиян к Путину строится на делах и достижениях президента, а не на распространяемых третьими лицами инсинуациях. Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал фильм про «дворец» российского лидера в Геленджике. По словам Пескова, «фильм оказался рейтинговым, однако то, о чём в нём говорилось, оказалось неправдой». Пресс-секретарь Путина напомнил, что и владелец «дворца» нашёлся и информация об его использовании появилась из первых уст.