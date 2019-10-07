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Кремль оказывает определённое влияние на Донбасс, но самопровозглашённые республики принимают самостоятельные решения в вопросах урегулирования конфликта, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли Москва гарантировать, что силы ДНР и ЛНР покинут линию соприкосновения.

Мы с вами говорим о регулировании внутриукраинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определённое влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса в данном случае — это самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта, — пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что Москва, вместе с Берлином и с Парижем, является гарантом минского плана действий, пишет РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением упростить въезд граждан в Донбасс, а также пересмотреть порядок перемещения товаров через линию разграничения. Соответствующий указ он подписал 7 октября.