Кремль оказывает определённое влияние на Донбасс, но самопровозглашённые республики принимают самостоятельные решения в вопросах урегулирования конфликта, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли Москва гарантировать, что силы ДНР и ЛНР покинут линию соприкосновения.
Мы с вами говорим о регулировании внутриукраинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определённое влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса в данном случае — это самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта, — пояснил представитель Кремля.
Он добавил, что Москва, вместе с Берлином и с Парижем, является гарантом минского плана действий, пишет
Как ранее писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением упростить въезд граждан в Донбасс, а также пересмотреть порядок перемещения товаров через линию разграничения. Соответствующий указ он подписал 7 октября.
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