https://static.news.ru/photo/b20d9da6-e8eb-11e9-98bb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением упростить въезд граждан в Донбасс, а также пересмотреть порядок перемещения товаров через линию разграничения. Соответствующий указ он подписал 7 октября.

Президент поручил кабинету министров проработать меры относительно условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Сиверский Донец в Станично-Луганской районе Луганской области. Кроме того, кабмин должен организовать предоставление медицинской помощи в передвижении лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения. передаёт « Интерфакс ».

Ранее спикер Верховной рады, глава партии президента Украины «Слуга народа» Дмитрий Разумков обозначил «красные линии» для закона об особом статусе Донбасса. Он подчеркнул, что выборы на востоке страны будут происходить исключительно по украинскому законодательству и только после получения Киевом полного контроля над границей, писал News.ru.