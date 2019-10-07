https://static.news.ru/photo/55c9572a-93cc-11e9-a00e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спикер Верховной рады, глава партии президента Украины «Слуга народа» Дмитрий Разумков обозначил «красные линии» для закона об особом статусе Донбасса.

Он подчеркнул, что выборы на востоке страны будут происходить исключительно по украинскому законодательству.

Это одна из тех «красных линий», о которых мы говорили. Второе — выборы могут происходить только когда нет пулемётов, танков, другого оружия, — сказал парламентарий в эфире телеканала «Украина».

Кроме того, Разумков добавил, что выборы в Донбассе пройдут только после получения Киевом полного контроля над границей. Итоги голосования при этом будут признаны только после согласования с ОБСЕ.

Украинские власти не будут нарушать эти «красные линии», так как от них зависят территориальная целостность и суверенитет страны, — заверил депутат.

«Формула Штайнмайера» представляет собой документ за авторством экс-министра иностранных дел ФРГ, который регулирует порядок местного самоуправления на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей Украины. Украинская делегация в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе подписала «формулу» 1 октября. Такой шаг Киева вызвал резко негативную реакцию у ряда общественных и политических деятелей Украины. 2 октября в столице страны прошли акции протеста под лозунгом «Нет капитуляции».

Ранее News.ru писал о том, что Российский сенатор Алексей Пушков назвал прошедший в Киеве митинг против реализации «формулы Штайнмайера» по Донбассу доказательством нежелания украинцев прекращать войну на востоке страны.