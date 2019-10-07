https://static.news.ru/photo/b9b0d40c-a9cf-11e9-80cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Российский сенатор Алексей Пушков назвал прошедший в Киеве митинг против реализации «формулы Штайнмайера» по Донбассу доказательством нежелания украинцев прекращать войну на востоке страны.

Сегодня это подтвердил представитель полка «Азов» и ветеранов АТО: они не согласны на отвод войск и никогда не покинут Золотое, — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Он обратил на происходящее внимание глав европейских стран, отметив, что Москва давно предупреждала о том, что Украина не хочет мира в Донбассе.

Пушков также предупредил президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему брошен прямой вызов, а также отметил, что встреча «нормандской четверки» находится под угрозой.

Россия давно говорила ЕС: именно на Украине всячески блокируют продвижение к миру в Донбассе. Сегодня это подтвердил представитель полка «Азов» и ветеранов АТО: они не согласны на отвод войск и никогда не покинут Золотое. Встреча 4-ки под угрозой. Прямой вызов власти Зеленского. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 октября 2019 г.

Акция протеста в Киеве получила название «Майдан жёлтых повязок» из-за намерения её участников принести жёлтый скотч, в цвет флага страны. Демонстрацию координирует Движение сопротивления капитуляции — сообщество националистов и сторонников Порошенко. На мероприятие вышли около 10 тысяч человек. Радикалы свой демарш готовят 14 октября — в День защитника Украины.

«Формула Штайнмайера» представляет собой документ за авторством экс-министра иностранных дел ФРГ, который регулирует порядок местного самоуправления на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей Украины. Украинская делегация в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе подписала «формулу» 1 октября, сообщал News.ru. Такой шаг Киева вызвал резко негативную реакцию у ряда общественных и политических деятелей Украины. 2 октября в столице страны прошли акции протеста под лозунгом «Нет капитуляции».

Ранее News.ru писал о том, что бывший президент Украины Пётр Порошенко принял участие в акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера» в Киеве. Он призвал действующего главу государства не идти на уступки России и не соглашаться на условия, которые предлагает скандальная «формула Штайнмайера». Несмотря на дождь и холод, политик был в хорошем настроении, улыбался и вместе со всеми пел украинский гимн.