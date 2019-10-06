Бывший президент Украины Пётр Порошенко принял участие в акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера», которая проходит в Киеве.
Спасибо десяткам тысяч неравнодушных, которые сегодня собрались на майдане Независимости в Киеве, чтобы сказать: «Нет капитуляции!» — написал Порошенко в Facebook.
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Как писал News.ru, ещё до начала акция протеста в Киеве получила название «Майдан жёлтых повязок» из-за намерения её участников принести жёлтый скотч в цвет флага страны. Демонстрацию координирует «Движение сопротивления капитуляции» — сообщество националистов и сторонников Порошенко. На мероприятие вышли около 10 тысяч человек. Радикалы свой демарш готовят 14 октября — в День защитника Украины.
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