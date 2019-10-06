https://static.news.ru/photo/d2f09538-e84a-11e9-9316-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: petroporoshenko/facebook.com

Бывший президент Украины Пётр Порошенко принял участие в акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера», которая проходит в Киеве.

Спасибо десяткам тысяч неравнодушных, которые сегодня собрались на майдане Независимости в Киеве, чтобы сказать: «Нет капитуляции!» — написал Порошенко в Facebook.

Как сообщает Depo.ua, экс-лидер Украины решил призвать действующего главу государства не идти на уступки России и не соглашаться на условия, которые предлагает скандальная «формула Штайнмайера». Несмотря на дождь и холод, политик был в хорошем настроении, улыбался и вместе со всеми пел украинский гимн.

Как писал News.ru, ещё до начала акция протеста в Киеве получила название «Майдан жёлтых повязок» из-за намерения её участников принести жёлтый скотч в цвет флага страны. Демонстрацию координирует «Движение сопротивления капитуляции» — сообщество националистов и сторонников Порошенко. На мероприятие вышли около 10 тысяч человек. Радикалы свой демарш готовят 14 октября — в День защитника Украины.