Песков рассказал о реакции Кремля на пост Володина о QR-кодах

В Кремле приветствуют любые методы получения обратной связи от населения, в том числе опросы в Telegram, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит «Интерфакс». Так представитель Кремля прокомментировал пост спикера Госдумы Вячеслава Володина в Telegram, в котором председатель палаты предложил высказаться о предлагаемой властями системе QR-кодов. Менее чем за сутки публикация собрала более 290 тысяч комментариев.

Любые методы получения достоверной обратной связи от населения приветствуются, потому что это гораздо объективнее и гораздо нагляднее показывает реальные настроения, реальные запросы, реальную поддержку или опасения каких-то ошибок, — заявил Песков.

В посте Володин обратился к подписчикам с просьбой дать обратную связь. Темой опроса стали законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. В публикации спикер рассказал о намерении Госдумы подробно обсудить данные документы о введении кодов. Планируется, что слушания пройдут на площадке трёх комитетов и во всех фракциях Госдумы.

Также председатель палаты анонсировал встречи парламентариев с членами правительства, посвящённые данным законопроектам, они пройдут на следующей неделе. Ожидается, что в них примут участие глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и министр транспорта Виталий Савельев. Также встречи с представителями правительства по QR-кодам, по словам Володина, пройдут в профильных комитетах.

Законопроект о QR-кодах в общественных местах и на транспорте планируется рассмотреть в первом чтении в декабре. Всего парламентарии должны рассмотреть два документа — один касается использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте, второй — в общественных местах. С такой инициативой правительство обратилось в Госдуму 12 ноября.