Песков рассказал, что волнует Путина в связи с протестами в США

https://static.news.ru/photo/55f8f1cc-b303-11ea-b1b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президента России Владимира Путина в свете происходящий в США событий волнует вопрос приверженности его американского коллеги Дональда Трампа совместным договорённостям. Об этом заявил официальный представитель кремля Дмитрий Песков.

Его волнует, насколько можно доверять договорённостям с политическим визави, насколько можно считать предсказуемыми и прогнозируемыми действия его политического визави, в данном случае — президента США, — сказал пресс-секретарь главы государства в эфире Первого канала.

По его словам, Путин обеспокоен возможностью дальнейшей работы не только по восстановлению отношений между двумя странами, но и по поддержанию международной безопасности и стабильности. Песков пояснил, что из-за беспорядков, пандемии и предвыборной гонки у Трампа может не хватить времени на переговоры по соответствующим вопросам.

Это абсолютно опасная ситуация для всего мира. Президенту Путину важно понимать, что у него есть визави, который ответственно может вести с ним диалог о том, чтобы эту ситуацию исправить, — отметил Песков.

Протестные акции, сопровождаемые массовыми беспорядками вспыхнули в США в конце мая. Поводом для них послужила смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания его полицией. Губернаторы 28 штатов задействовали в разгоне протестующих Нацгвардию.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, описывая ситуацию в США, отметила, что американские власти столкнулись с хаосом, который сами же посеяли. По её словам, США продвигали по всему миру возможность дестабилизации обстановки, а также возможность игры на внутренних противоречиях, которые нужно преодолевать на законных основаниях.