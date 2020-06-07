Захарова заявила, что США столкнулись с хаосом, который сами посеяли

https://static.news.ru/photo/67a9d5e0-a8c6-11ea-9585-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти США, где происходят массовые беспорядки, столкнулись с последствиями идей, которые они сами продвигали по всему миру, в том числе о дестабилизации обстановки.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Комментируя происходящие протесты в США, Захарова подчеркнула, что они получают ровно то, что они посеяли. Посеяв хаос, они получили хаос у себя.

Всё то, что они внедряли в мировое сознание, сейчас пожинают сами, — сказала она.

По её словам, США продвигали по всему миру возможность дестабилизации обстановки, а также возможность игры на внутренних противоречиях, которые нужно преодолевать на законных основаниях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мария Захарова назвала происходящие в Америке беспорядки «настоящей американской трагедией». Она также отметила, что россиян, желающих уехать из США на фоне хаоса в стране, с каждым днём становится всё больше. Люди боятся массовых беспорядков, охвативших страну из-за акций протеста.

Беспорядки в США спровоцировала смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб от удушья при задержании полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая. Правоохранители заподозрили его в попытке расплатиться фальшивым чеком.