«Американская трагедия»: Захарова отозвалась о событиях в США

https://static.news.ru/photo/35b9c894-a446-11ea-b691-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сегодняшние события в США. Дипломат назвала происходящие в Америке беспорядки «настоящей американской трагедией».

Заявление было связано с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца от рук полицейского, после чего по стране прокатилась волна протестов. Захарова особо отметила, что никакого злорадства по этому поводу никто не испытывает.

Нет никакого злорадства, нет никакого ощущения, кроме одного — понимания того, что мы лицезреем настоящую трагедию, вот ту самую американскую трагедию сегодняшнего дня, — сказала дипломат в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» в эфире телеканала «Россия 1».

Захарова добавила, что после такого хаоса — действий полиции и «попыток манипуляции» общественным мнением через СМИ, попыток «поиска внешнего врага», обвинения друг друга и остальных вопросов у США ко всем остальным странам на ближайшие годы «просто быть не может».

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский президент Дональд Трамп поручил министру обороны направить федеральные войска в штаты, где протесты против полицейского произвола переросли в массовые беспорядки. Представитель администрации Трампа не уточнила, о каких войсках идёт речь.