https://static.news.ru/photo/4a56f110-45b8-11ea-ac9b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин принимает решения очень быстро. По его словам, в таком темпе работы он «как рыба в воде».

Высокая скорость действий является признаком международной политики и конфликтного проблемного потенциала межгосударственных дел, сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Когда президент говорит о том, что власть должна быть гибкой, мобильной и эффективной, он, насколько я понимаю, имеет в виду стиль собственной работы. Потому что в таком темпе он сам как рыба в воде, — подчеркнул чиновник.

Он отметил, что международные контакты в стране согласовываются моментально, так как сам Путин реагирует на происходящее «очень живо».

Это действительно заставляет всю машину крутиться в удвоенном, в утроенном темпе, — заключил Песков.

Ранее, как писал NEWS.ru, Песков рассказал, как предпочитает встречать Новый год Владимир Путин. По его словам, политик любит скромно встречать этот праздник в кругу своих друзей и родных. Однако удаётся это ему не всегда. Также Путин любит путешествовать.