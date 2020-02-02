Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин принимает решения очень быстро. По его словам, в таком темпе работы он «как рыба в воде».
Высокая скорость действий является признаком международной политики и конфликтного проблемного потенциала межгосударственных дел,
Когда президент говорит о том, что власть должна быть гибкой, мобильной и эффективной, он, насколько я понимаю, имеет в виду стиль собственной работы. Потому что в таком темпе он сам как рыба в воде, — подчеркнул чиновник.
Он отметил, что международные контакты в стране согласовываются моментально, так как сам Путин реагирует на происходящее «очень живо».
Это действительно заставляет всю машину крутиться в удвоенном, в утроенном темпе, — заключил Песков.
Ранее, как писал NEWS.ru, Песков рассказал, как предпочитает встречать Новый год Владимир Путин. По его словам, политик любит скромно встречать этот праздник в кругу своих друзей и родных. Однако удаётся это ему не всегда. Также Путин любит путешествовать.
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