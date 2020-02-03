https://static.news.ru/photo/32492528-4673-11ea-aef8-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган контактируют по ситуации в Сирии.

По его словам, главы государств не проводили телефонный разговор после инцидента в Идлибе, однако он может быть согласован при желании сторон.

Ранее Министерство обороны Турции сообщало, что сирийская сторона была предупреждена о местонахождении военных, но несмотря на это, вела обстрел. Ведомство отметило, что турецкие солдаты приняли необходимые меры реагирования.

В Минобороны РФ отметили, что в ночь на 3 февраля турецкие военные при передвижении внутри идлибской зоны попали под огонь сирийских правительственных войск в районе пункта Серакаб.

Как ранее писал NEWS.ru, турецкие самолёты не нарушали сирийскую госграницу и не наносили удары по сирийским правительственным войскам.