https://static.news.ru/photo/4a4fe8da-ea9f-11e9-ac12-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова, которое посвящено тому, как праздновал свой день рождения глава государства.

Поэт имеет право на своё видение, — ответил Песков на вопрос «Газеты.Ru», похоже ли стихотворение на описание досуга президента в день рождения и до того.

В канун своего 67-летия Владимир Путин отправился в сибирскую тайгу. Как показано на кадрах, распространённых пресс-службой Кремля, глава государства собирал грибы в компании министра обороны Сергея Шойгу. Кроме того, президент РФ поднялся на вершину горы, откуда, по его словам, открывается красивый вид на Енисей.

9 октября в Instagram лидера группы «Ленинград» появилось очередное стихотворение. Там, как писал News.ru, содержатся такие строчки: «Шойгу в кадр не вошёл, / С ним десяток офицеров, / Повар, съёмочная группа, / ФСО в канаве дышит. / Тише! Не кричите в рупор! / Дайте насладиться тишью».