Песков посоветовал не гадать о месте встречи Путина с Байденом

https://static.news.ru/photo/ca3c0b44-b7c3-11eb-a4b3-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не строить предположений о том, где может состояться встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Он порекомендовал дождаться официальной информации на эту тему, сообщает РИА Новости.

Я предлагаю не гадать на кофейной гуще. Как только и если окончательная договорённость будет достигнута, мы сделаем соответствующее сообщение, — цитирует агентство пресс-секретаря главы государства.

О возможной встрече Путина с Байденом ранее сообщил «Коммерсант». Предполагалось, что она состоится в Швейцарии. При этом отмечалось, что окончательное решение о дате и месте проведения саммита зависит от встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы Госдепартамента США Энтони Блинкена.

Замглавы МИД России Михаил Рябков в свою очередь рассказал, что в настоящее время прорабатываются различные аспекты встречи двух лидеров. Он пояснил, что в Москва зафиксировали все высказывания Вашингтона по поводу саммита, в том числе на самом высоком уровне. Если договорённости будут достигнуты, подготовка будет глубокой и потребует определённого времени.