Песков подтвердил второй транш госкредита для Белоруссии

https://static.news.ru/photo/d43f6d2c-c09a-11eb-a221-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос о перечислении Белоруссии $500 млн второго транша государственного кредита со стороны России был согласован на встрече лидеров двух стран в Сочи. Деньги поступят в республику в ближайшее время, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова.

Политик подтвердил ранее распространённую информацию о том, что тема нового транша госкредита общим объёмом $1,5 млрд действительно обсуждалась в ходе диалога.

Представитель Кремля уточнил, что, как и предполагалось, перечисление средств произойдёт до конца июня. Однако точную дату он называть не стал, заявив, что это вопрос финансовых властей.

По крайней мере, для этого не остаётся никаких препятствий, всё согласовано, — подчеркнул Песков.

Он добавил, что Лукашенко на встрече с Путиным не просил какой-либо дополнительной экономической помощи.

О межгосударственном кредите на сумму $1,5 млрд Россия и Белоруссия договорились в сентябре 2020 года. Часть этих денег предназначена для рефинансирования прежних долгов. В апреле 2021-го министр финансов Белоруссии Юрий Селивёрстов заявлял, что Минск планирует получить второй транш до конца июня. Незадолго до этого, в феврале, появилась информация о переговорах Минска и Москвы по новому кредиту, в размере $3 млрд.

Сейчас Лукашенко находится в России с рабочим визитом. Он прилетел в Сочи 28 мая. В первый день президенты провели переговоры, которые длились в течение пяти часов. Среди прочего главы государств побеседовали о развитии двусторонних связей, а также о партнёрстве в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Во второй день главы государств продолжили общаться в неформальной обстановке.