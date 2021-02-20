Песков переадресовал вопрос о стихийном мемориале на месте убийства Немцова

https://static.news.ru/photo/edf14528-7375-11eb-81a8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал столичным властям вопрос о ликвидации стихийного мемориала на месте убийства оппозиционного политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту.

Это чистая прерогатива города, поэтому я бы переадресовал этот вопрос моим коллегам в Москве. Это московское управление внутренних дел, поэтому лучше обращаться туда. Я это никак не прокомментирую, — цитирует ТАСС Пескова.

Он также не стал отвечать на вопрос, изменилась ли позиция главы государства по поводу того, что у всех желающих есть право вспомнить убитого оппозиционера.

Как сообщал NEWS.ru, представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед отъездом из России 6 февраля почтил память политика Бориса Немцова, посетив место его убийства на Большом Москворецком мосту.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года по обвинению в его убийстве были осуждены пять человек. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорён к 20 годам колонии строгого режима. Остальные получили от 11 до 19 лет. Заказчики убийства установлены не были.