Боррель посетил место убийства Немцова перед отъездом из Москвы

https://static.news.ru/photo/5253fad4-68ad-11eb-9764-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель Фото: МИД России/flickr.com

Представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель передо отъездом из России почтил память политика Бориса Немцова, посетив место его убийства на Большом Москворецком мосту. Об этом говорится в сообщении европейского внешнеполитического ведомства, распространённом по итогам визита Борреля в РФ.

Перед отъездом из Москвы верховный представитель на месте гибели почтил память выдающегося оппозиционного деятеля Бориса Немцова, который был убит шесть лет назад в центре Москвы, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения.

Отмечается, что Боррель также провёл в Москве встречи с представителями российских общественных организаций, в том числе НПО, которые «сталкиваются с серьёзными ограничениями в своей деятельности».

Боррель посетил российскую столицу 4–6 февраля. Он провёл встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, встретился с представителями академического сообщества и общественных организаций.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года по обвинению в его убийстве были осуждены пять человек. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорён к 20 годам колонии строгого режима. Остальные получили от 11 до 19 лет. Заказчики убийства установлены не были.

Как сообщал NEWS.ru, Жозеп Боррель считает, что отношения с Россией далеки от удовлетворительных, но дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми.