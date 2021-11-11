Песков переадресовал Минску вопрос о появлении мигрантов в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал властям Белоруссии вопрос о способах въезда мигрантов на территорию страны. Он выразил надежду, что миграционные службы Белоруссии принимают все необходимые меры по удержанию ситуации с беженцами в законном русле, передаёт РИА Новости.

Понимаете, об этом всё-таки надо спрашивать у белорусских властей. Согласитесь, что речь идёт о въезде граждан третьих стран на территорию Белоруссии, — сказал Песков.

Задававший вопрос журналист пояснил , что польская сторона утверждает, будто мигранты не проходят через КПП, а идут сразу на штурм границ. Он задался вопросом, не считает ли Москва возможным проникновение людей на её территорию таким образом. В ответ на это Песков предположил, что мигрантов не пускают через пункты пропуска, а сам вопрос касается в первую очередь Белоруссии и Польши.

Ранее пресс-секретарь президента России прокомментировал заявления о возможных санкциях против авиакомпании «Аэрофлот», которую обвинили в перевозке мигрантов на территорию Белоруссии. Представитель Кремля считает, что «безумные идеи» про массовую перевозку мигрантов в соседнюю страну «живут лишь в информационных вбросах». По его словам, Россия прилагает все усилия для разрешения сложившейся ситуации, а президент Владимир Путин находится в постоянном контакте с белорусским коллегой Александром Лукашенко.