Песков назвал «безумной» идею ввести санкции против «Аэрофлота»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о возможных санкциях против авиакомпании «Аэрофлот», которую обвинили в перевозке мигрантов на территорию Белоруссии. Представитель Кремля считает, что «безумные идеи» про массовую перевозку мигрантов в соседнюю страну «живут лишь в информационных вбросах», передаёт РИА Новости.

Давайте всё-таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах. Уже видели заявление компании о том, что они не обеспечивали и не обеспечивают перевозку мигрантов в Минск, не принимают в этом участия. Даже если какие-то компании это делают, это никоим образом не противоречит никаким международным нормам, — сказал Песков.

По его словам, Россия прилагает все усилия для разрешения сложившейся ситуации, а президент Владимир Путин находится в постоянном контакте с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Песков подчеркнул, что миграционный кризис на польско-белорусской границе должен быть предметом для серьёзной обеспокоенности здравомыслящих людей в ЕС.

Ранее сообщалось, что акции «Аэрофлота» заметно подешевели в ходе торгов на Московской Бирже. Было зафиксировано снижение их стоимости на 2,3% — до 66,28 рубля, о чём свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 10:00 по московскому времени.

Падение стоимости акций крупнейшего российского авиаперевозчика может быть связано с появившимися ранее сообщениями о возможном попадании авиакомпании под санкции Евросоюза. Это может произойти в начале декабря в связи с ситуацией на польско-белорусской границе.

В «Аэрофлоте» уже опровергли информацию о массовой перевозке мигрантов в Белоруссию. В случае необходимости компания может обратиться в суд.