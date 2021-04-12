Песков ответил на сообщения американских СМИ об избыточной смертности в РФ

https://static.news.ru/photo/766b4c02-9b6f-11eb-a860-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не понимает, на каком основании NYT сделал вывод об избыточной смертности в России.

Я не знаю, как они Росстатом руководствуются, но Росстат не даёт у нас данные по Соединённым Штатам Америки и по другим странам. Поэтому я, честно говоря, не берусь что-то комментировать, не зная просто, на основе каких критериев это издание пришло к таким заключениям, — отметил представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос журналистов, как эти данные соотносятся с заявлением президента о том, что Россия лучше всех справляется с пандемией.

Ранее издание New York Times сообщило, что показатели роста избыточной смертности в России выше, чем в Европе и США. Журналисты ссылаются на данные Росстата. Указано, что при 362 тысячах избыточных смертей в России смертность увеличилась на 28% выше нормы. В Испании этот показатель равняется 23%, а у Италии, расположенной на третьем месте, 19%.

Как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что избыточная смертность от коронавируса действительно имела место. По его словам, вести речь о скончавшихся именно от инфекции некорректно. Он пояснил, что речь идёт о гражданах с большим количеством других заболеваний. Связь этих смертей с эпидемией опосредованная.