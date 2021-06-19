Песков оценил возможность встречи Путина и Джонсона

https://static.news.ru/photo/f3a7aa30-d0e4-11eb-aee5-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, возможна ли встреча Владимира Путина с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что подготовка к такому саммиту не ведётся.

Нет, такая встреча не готовится, но потенциально она возможна, — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что встреча станет возможна, если у властей Великобритании «возобладает политическая воля» к восстановлению отношений с Москвой. По его словам, они были «изрядно поломаны» по желанию британской стороны.

Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о возможности саммита между Путиным и Джонсоном, если Москва «прекратит злонамеренные действия». Он подчеркнул, что такие действия всё ещё наблюдаются, поэтому о российском президенте в Британии будут судить «по его действиям».

16 июня в Женеве состоялись переговоры лидеров России и США. По итогам встречи Путин и Джо Байден провели пресс-конференции. Российский президент заявил, что на переговорах не было никакой враждебности. Позже Песков подчеркнул, что встреча прошла «скорее со знаком плюс».