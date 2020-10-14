Песков оценил возможность прекращения диалога между Россией и ЕС

https://static.news.ru/photo/3cfe22f2-0e0a-11eb-bd75-fa163e074e61_660.jpg Фото: European Union/Xinhua/Global Look Press

Россия не готова сталкиваться с тем отношением, которое демонстрирует Евросоюз в свете ситуации с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Очевидно, что Россия не готова сталкиваться с таким отношением, с которым мы сталкиваемся на фоне инцидента с берлинским пациентом, — цитирует РИА Новости Пескова.

Он также подчеркнул, что не Россия была в своё время инициатором свёртывания диалогов с ЕС по всем направлениям и именно наша страна не встречает понимания «в своих попытках как-то возобновить этот диалог».

Как писал NEWS.ru, ранее глава российского МИД Сергей Лавров допустил, что Россия может прекратить диалог со странами Евросоюза, так как в Европе не готовы к взаимоуважительному диалогу с Москвой.

Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал 14 октября санкционный список в отношении России за случившееся с Алексеем Навальным. Однако количество его фигурантов уменьшилось «примерно до пяти человек». Предложения по персональным санкциям выработали Германия и Франция. Изначально ограничениям планировалось подвергнуть девятерых россиян.