Лавров допустил прекращение диалога России с ЕС

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Согласно новому законопроекту, главой Государственного совета станет президент России, а полномочия президента по формированию органа уже прописаны в Конституции. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Руководитель государства возглавит, а как ещё? Это в его полномочиях. Логика какая: это в компетенции президента в Конституции. Там, где идёт перечисление полномочий, там написано, [что он] формирует Госсовет, —...