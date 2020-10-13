Лавров допустил прекращение диалога России с ЕС

Глава российского МИД Сергей Лавров допускает, что Россия может прекратить диалог со странами Евросоюза, так как в Европе не готовы ко взаимоуважительному диалогу с Москвой.
Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны на какое-то время просто перестать с ними общаться, тем более что Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнёрства не получается, — приводит «Интерфакс» слова российского министра.
Он добавил, что если ЕС примет подобное решение, Россия примет его.
Мы-то по Навальному хотим, чтобы Евросоюз и Германия тоже выполняли международное право. Есть конвенция о помощи по уголовным делам, общеевропейская конвенция, протоколы к ней. Мы к ним взываем и просим Германию выполнить её обязательства по этим международным правовым инструментам, — отметил Лавров.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Лавров раскритиковал политику США. Также он призывал не нагнетать антироссийские настроения в европейских странах.
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