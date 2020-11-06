Песков не стал обсуждать информацию о сакральной жертве западных спецслужб

https://static.news.ru/photo/298fbbda-2017-11eb-8e1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле не комментируют информацию о том, что западные спецслужбы примерно год назад обсуждали возможность принесения в жертву одного из оппозиционных лидеров России, чтобы оживить протестное движение.

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову был задан вопрос, мог ли оппозиционер Алексей Навальный стать «сакральной жертвой» западных спецслужб.

Не могу это комментировать. Я не являюсь пресс-секретарём Службы внешней разведки, — цитирует «Интерфакс» представителя Кремля.

Он также затруднился ответить на вопрос, проинформирован ли о такой версии глава государства Владимир Путин, и докладывал ли об этом президенту директор СВР Сергей Нарышкин.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что западные спецслужбы обсуждали возможность принесения одного из лидеров оппозиции в России в качестве «сакральной жертвы». Они намеревались сделать это, чтобы оживить угасшее протестное движение в стране. Вместе с тем он признал, что у СВР нет подтверждённых доказательств о том, что та или иная жертва уже обозначена и что западные спецслужбы причастны к ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Однако, подчеркнул он, на Западе время от времени прибегают к такому методу — «так же, как они пользовались этим в бывшей Югославии, на Украине».

Под «сакральной жертвой» понимается провокационное убийство, чья смерть должна вызвать широкий общественный резонанс, что может послужить поводом для дестабилизации обстановки. Как правило, в качестве такой жертвы выбирают заметную персону.

Алексей Навальный в течение месяца находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября он был выписан.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и на Западе, заявляя, что на политика было совершено покушение с использованием препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Однако российские медики настаивают, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало от РФ расследовать случившееся. Москва запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов. Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали.

Страны Евросоюза ввели индивидуальные санкции против нескольких российских чиновников в связи с инцидентом, писал NEWS.ru.