Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО

https://static.news.ru/photo/f4f06ca8-88b8-11ea-b114-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Видеозаписи с неопознанными летающими объектами, снятые экипажами боевых самолётов, были опубликованы Министерством обороны США. Об этом сообщается в пресс-релизе Пентагона.

Кадры были сняты экипажами американских боевых самолётов в 2004-м и 2015 годах. Отмечается, что ведомство опубликовало эти записи, чтобы рассеять сомнение в их подлинности, а также о том, что на кадрах могло быть что-то ещё.

Воздушное явление, которое можно наблюдать на видео, по-прежнему характеризуется как неопознанное, — говорится в сообщении Пентагона.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность существования внеземных цивилизаций, которые посещают Землю. Он говорил об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону. Американский лидер согласился с тем, что существуют люди, которые заявляют, что видели корабли пришельцев.