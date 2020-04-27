Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО

Видеозаписи с неопознанными летающими объектами, снятые экипажами боевых самолётов, были опубликованы Министерством обороны США. Об этом сообщается в пресс-релизе Пентагона.
Кадры
Воздушное явление, которое можно наблюдать на видео, по-прежнему характеризуется как неопознанное, — говорится в сообщении Пентагона.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность существования внеземных цивилизаций, которые посещают Землю. Он говорил об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону. Американский лидер согласился с тем, что существуют люди, которые заявляют, что видели корабли пришельцев.
Кроме того, Трамп прокомментировал слухи о том, что на одной из военных баз ВВС США
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