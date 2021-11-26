Пашинян на встрече с Алиевым и Путиным обвинил Баку во вторжении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи заявил, что азербайджанские военные вторглись на суверенную территорию Армении, передаёт ТАСС. При этом он выразил готовность страны приступить к процессу демаркации и делимитации границ с Азербайджаном.

Наша оценка такова, что войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. Конечно же, границы между Арменией и Азербайджаном не делимитированы, не демаркированы, но государственная граница существует, и это суверенная территория Республики Армения, — сказал Пашинян.

При этом он указал на готовность Армении начать процесс демаркации и делимитации границ с Азербайджаном. Премьер Армении подчеркнул, что в ходе трёхсторонней встречи удалось прийти к конкретным решениям по стабилизации ситуации в регионе.

Трёхсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна проходят в Сочи 26 ноября. Стороны обсуждают вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей в регионе. На повестке также вопрос создания комиссии по делимитации и демаркации границ Азербайджана и Армении.

После переговоров лидеров Армении, России и Азербайджана Путин проведет отдельную встречу с Пашиняном, а затем состоится заседание Совбеза РФ. Как заявил NEWS.RU главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, на нём будет создана ещё одна рабочая группа по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, если будет принято решение о запуске этого процесса.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.