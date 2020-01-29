https://static.news.ru/photo/ac81bd5e-42d2-11ea-8c3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во время заседания зимней сессии 29 января подтвердила полномочия российской делегации. Резолюцию поддержали большинство присутствующих на заседании.

В документе сказано, что Россия выполнила ряд рекомендаций за шесть месяцев после возвращение в ПАСЕ. Среди них передача Украине 24 моряков, задержанных в Керченском проливе, участие в обмене пленными между Россией и Украиной, а также достижение «определённого прогресса» в реализации Минских соглашений.

В резолюции отмечается, что Россия выплатила все необходимые взносы перед Советом Европы.

Резолюция напоминает, что комитет по мониторингу возобновил свою работу в отношении Российской Федерации и организовал ряд слушаний. Резолюция в связи с этим предлагает мониторинговому комитету ПАСЕ подготовить отчёт о выполнении обязательств Российской Федерацией как можно быстрее, но не позднее апреля 2020 года, — говорится в документе.

Ранее генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что поправка в российскую Конституцию, которую предложил президент России Владимир Путин, вводящая приоритет российского права над международным, потребует внимания Венецианской комиссии, сообщает NEWS.ru.