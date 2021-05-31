Партнёры слегка «оборзели»: Медведев оценил отношения России с Западом

https://static.news.ru/photo/97fa24ea-c259-11eb-b173-96000091f725_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Dmitry Medvedev/Global Look Press

Лидер «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что после распада Варшавского договора партнёры на Западе «слегка оборзели от своей мощи». В настоящее время отношения России и Запада хуже, чем во времена холодной войны, отметил он в интервью «Коммерсанту».

Медведев подчеркнул , что Россия устала от конфронтации с Западом.

Мы все устали от конфронтации. А кому это нравится? Никому это не нравится. И мне это не нравится. Уверен, и президенту это не нравится, и другим моим коллегам. Объективно эту спираль конфронтации раскрутили не мы, — сказал зампред Совбеза.

Он добавил, что Запад, «отвечая на процедуру голосования по возврату Крыма в состав Российской Федерации, мог повести себя гораздо более тонко, умно». Однако там решили разрушить отношения.

Но они же все разрушили, сожгли дотла. Я не хочу сказать, что всегда во всём виновата одна сторона, что мы белые и пушистые, а они всегда грязные и плохие. Но в этой ситуации мы точно не были инициаторами такого рода конфронтационной спирали. Но к этому нужно относиться без фатализма. Всё можно вернуть, — считает Медведев.

Ранее стало известно, что угрозы вовлечь платёжную систему SWIFT в так называемую «санкционную спираль» против России, активно раздаются из США. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Эксперт подчеркнул, что санкции подобного рода может вводить, согласно нормам международного права, только легитимный орган, которым в данном случае является Совет Безопасности ООН.