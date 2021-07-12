Парламентские выборы. Побеждает преемственность и предсказуемость

Думские выборы в России давно уже стали скучной проверкой эффективности электоральной машины. Ажиотаж в Facebook среди политически озабоченной публики не следует переносить на население в целом, и итоги голосования это подтверждают. Если говорить о главном – об административном ресурсе, то он вполне себе работоспособен, и власть показывает, что всякий раз умеет его настраивать на требования момента. Нынешние итоги «Единой России» – более 300 депутатов, твёрдое конституционное большинство, не могут не радовать Кремль. Сделали и соответствующую первую пятёрку «ЕР», и приняли нужные правительственные решения к выборам. Даже в Москве, с её якобы либеральным населением, нашли выход из положения, придумав электронное голосование и лотерею.

Да, «Единая Россия» получила примерно на 5% меньше чем в 2016, но мало кто ожидал большего. Тогда ещё была эйфория от Крыма, а теперь прошло повышение пенсионного возраста. Поэтому единороссы могут быть более чем довольны результатами выборов. Машина работает, это, во-первых. Во-вторых, создан надёжный состав Госдумы, депутаты не станут создавать проблем в момент следующих президентских выборов, кто бы на них не баллотировался.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Более того, удалось «закрыть» даже такой проблемный регион как Хабаровский край, где Михаил Дегтярёв стал губернатором уже в первом туре с большим отрывом от соперников.

Интереснее потому сосредоточить внимание на остальных партиях. Подлинная интрига была именно среди них. Понятно, что это во многом мышиная возня, от которой мало что зависит в масштабах, но других выборов и других партий у нас нет.

КПРФ, безусловно, главная выигравшая в этот раз. Она улучшила свой результат как по спискам – примерно на семь процентов, так и по числу одномандатников – в три раза. Спонсоры получили сигнал в кого следует вкладывать деньги, если не удается договориться с «ЕР». Также повысились её акции среди «рукопожатной публики». Раньше кому-то было стыдно голосовать за коммунистов, а теперь вполне допустимо. Этой публики, конечно, несколько процентов, но она заседает в СМИ, влияет на общественное мнение непропорционально своей численности, так что это тоже важный шаг.

ЛДПР, которая уступила КПРФ в 2016 году всего лишь полпроцента, сейчас резко упала, отстав от коммунистов почти в два с половиной раза. Личность Владимира Жириновского больше уже не вытягивает партию, и запал его совсем уже не тот, что ранее. А других активов в распоряжении либерал-демократов и не имеется.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Справедливая Россия» выступила слабее ожидаемого, и приход Захара Прилепина мало что ей дал. Но основную задачу она решила, прошла-таки в Думу, и по числу одномандатников оказалась на втором месте.

Что касается «Новых людей», которые на момент написания статьи всё-таки попадают в Госдуму, то это, по большому счёту, единственная сенсация нынешних выборов. Из четырёхпартийной, точнее, четырёхфракционной, Дума становится состоящей уже из пяти фракций. Число парламентских партий увеличивается. Это означает, помимо всего прочего, что КПРФ, ЛДПР и СР получат меньше мандатов за счёт уменьшения «потерянных» процентов, то есть голосов, отданных за проигравшие партии.

Теперь о внутрипартийной жизни. Для КПРФ, ЛДПР и СР основная проблема — смена лидеров. Геннадию Зюганову уже 77 лет, Владимиру Жириновскому – 75, Сергею Миронову – 68. У коммунистов особенных проблем в связи с этим не предвидится — Зюганов занимает место почётного председателя, в партии есть коллективное руководство и даже уход лидера в Совет Федерации не приведёт к расколу. В ЛДПР и СР в свою очередь возможны всякие интересные ходы. Либерал-демократы остро нуждаются в новом харизматичном лидере, ибо эта партия вождистского типа и без Жириновского она развалится. Преемников ему внутри ЛДПР не видно, и потому не исключён приход кого-то со стороны. У Миронова партия «полувождистская», поэтому нельзя исключать внутреннего конфликта, который может оказаться следствием борьбы спонсоров.

Про «Новых людей» нельзя сказать ничего определённого, ибо это совсем новый проект с непонятными целями и даже состав фракции ещё неясен. Надо смотреть на то, как партия начнёт себя позиционировать в Госдуме, и на то, останется ли она личным проектом Алексея Нечаева. Выполнив задачу, он может передать партию кому-то другому.

Нельзя не сказать несколько слов и об «Умном голосовании». По большому счёту оно провалилось, из названных им кандидатов, победили совсем немногие, и притом роль рекомендаций УГ в их победе вовсе не очевидна. Власть показала, что может нейтрализовывать УГ. Даже в Москве, на которую «умное голосование» и было нацелено, оно не сработало. Понятно, что идеологи УГ будут говорить о вбросах и фальсификациях при электронном голосовании, но они же на что-то наделялись в современных условиях. Их надежды не оправдались.

Подведём итог. Нынешняя политическая система в России показала свою монолитность и силу. Ставка делается на преемственность и недопущение внутриэлитной конкуренции. Те, проекты, которые работают на обратное, проигрывают. В парламент проходят только системные партии.