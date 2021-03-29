Памфилова анонсировала начало избирательной кампании в конце июня

https://static.news.ru/photo/b0820862-90b7-11eb-b2ff-96000091f725_660.jpg Фото: CEC Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Избирательная кампания в России начнётся в конце июня. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По её словам, ожидаются попытки вмешательства в выборы, комиссия будет готова отражать провокации.

Мы уверены, что вмешательство будет, и уже сейчас многие элементы просматриваются. Мы к этому готовы, спокойно к этому относимся и будем отражать всё враньё, — сообщила глава ЦИК в интервью Первому каналу.

Памфилова добавила, что Россия не готова к проведению масштабного электронного голосования на выборах в этом году, но в Москве оно пройдёт.

Ранее члены ЦИК тайным голосованием переизбрали Эллу Памфилову председателем на ближайшие пять лет. Она возглавляет комиссию с 2016 года. Памфилова вошла в ЦИК по квоте президента РФ Владимира Путина.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что для РФ и её суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан. Он отметил, что члены ЦИК задали «высокие стандарты проведения выборов и референдумов», которые основаны на строгом соблюдении законодательства, внедрении лучших практик и цифровых технологий.

Памфилова считает, что за последние пять лет нарушений на выборах больше не стало. По её словам, участившиеся сообщения об инцидентах имеют другую причину: такие случаи стали чаще выявляться. Во время заседания комиссии Памфилова рассказала, что с 2016 по 2020 год недействительными были признаны итоги голосования на 87 избирательных участках. Она пояснила, что задачей являлось оздоровление избирательной системы изнутри, избавление её от разного рода нарушений и фальсификаций.