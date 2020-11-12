Кому выгодны утечки об отставках и назначениях

В достаточно закрытых обществах не обойтись без утечек, интереса к разного рода слухам, запущенным инсайдерами. Но проявившаяся в последние пару недель информационная тенденция, мягко говоря, удивляет. Пожалуй, ещё никогда разного рода — в основном анонимные — знатоки политических кулис не выглядели столь осведомлёнными, посвящёнными в самые сокровенные секреты кадровой политики. А ещё говорят, что власть — всегда тайна. А наш президент, дескать, своими назначениями и выбором кандидатов на престижные государственные должности любит удивлять и дискредитировать якобы сверхосведомлённых информаторов.

Нет, мы сейчас не берём в расчёт откровенно «экстремистских пророков» на грани провокации типа Валерия Соловья, который, дескать, заранее твёрдо знает, когда начнутся трансфер власти и неизбежные по причине преждевременной отставки президента политические потрясения. Но следует признать, что все предсказанные замены целого «пакета» министров, а затем и уход «бессмертного» главы ФАС полностью подтвердились. Более того, сбылись и прогнозы по поводу людей приходящих — преемников отставников. А учитывая предварительные многочисленные комментарии, шум вокруг запланированных правительственных замен просто породил занимательный политический марафон. Тот самый случай, когда сам факт переназначения уже не является сенсацией.

И более того, есть уверенность, что рассуждения на этот счёт только набирают обороты. Как только улягутся страсти вокруг замены Игоря Артемьева на другого петербуржца, Максима Шаскольского, которого записные «Telegram-пророки» уже объявили человеком братьев Ковальчук и даже посчитали некоей компенсацией им за провал назначения Бориса Ковальчука-младшего министром энергетики, на уровень национальной информационной повестки будут подняты вопросы новых предполагаемых уходов. Речь пойдёт о министре финансов Антоне Силуанове, его коллеге, главе МИД Сергее Лаврове и даже, видимо, о руководителе МВД Владимире Колокольцеве.

Максим Шаскольский fas.gov.ru

Так что, информационное пространство и впредь будет под завязку заполнено конвейером прогнозов, анализами последствий высоких отставок и фантазиями на предмет того, чьи люди окажутся преемниками. А после того как сбылись прежние утечки, то укрепится вера в реалистичность и новых вбросов.

Потому не покидает ощущение, что кампания эта — не инициатива отдельных медиаменеджеров, решивших таким образом поднять посещаемость своих интернет-порталов, а, скорее, продуманная кампания по заполнению общенациональной повестки, в которой в последнее время преобладали негативные события: очередной всплеск инфицирования COVID-19, ослабление рубля, снижение экономических показателей и метания России на фоне азербайджано-армянского конфликта. Явно требовалось переключить внимание прогрессивной политизированной общественности на что-то более конструктивное. И информационная игра «отгадай очередную отставку министра» прекрасно вписалась в такую ситуацию.

Как мы помним, в прошлом году в центральных СМИ разыгрывалась другая кампания — разоблачения чиновничьей глупости и хамства. Вся страна следила за судьбами «равнодушных чинуш», что советовали народу питаться макарошками, не рожать, поскольку их об этом государство не просило, и не качать права даже в условиях наводнения и пожаров.

Вполне вероятно, что пришло время занять умы общественности более серьёзными проблемами. Не о погоде же дискутировать нашим пикейным жилетам. А заодно купировать и откровенно экстремистские пророчества. Так что, ждём новых интересных вбросов на эту тему.