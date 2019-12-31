Потепление в российско-украинских отношениях и запуск крупных инфраструктурных проектов таких как «Сила Сибири» и Крымский мост. Такими событиями запомнился уходящий 2019 год как политологам, так и обычным россиянам. В целом, по мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, большого перелома в общественных настроениях не произошло. Тем не менее, ряд регионов столкнулся с ростом протестных настроений, с последствиями которых власти предстоит разбираться уже в наступающем году.

Кризис доверия

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), главными событиями в России в уходящем году россияне считают пенсионную реформу (10%), введение в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста (4%), рост налогов (2%) и протестные акции в Москве (2%). В этом же исследовании респонденты назвали и главные «скандалы» года: допинговый, коррупцию и ту же пенсионную реформу.

А вот согласно данным фонда «Общественное мнение», главными событиями в стране в уходящем году стало открытие железнодорожного сообщения через Керченский мост (7%), вступление в силу закона о повышении пенсионного возраста (5%), стихийные бедствия в Сибири и на Дальнем Востоке (4%) и спортивные события (3%).

Эти негативные события отразились и на отношении жителей страны к власти. ВЦИОМ летом зафиксировал в этом году снижение рейтингов доверия к ведущим государственным институтам и политическим силам. Сильнее всего пострадал авторитет правительства и его главы Дмитрия Медведева. Социологи объяснили этот кризис доверия к властным институтам ростом цен на бензин и изменением пенсионного законодательства, которое «с настороженностью было воспринято обществом».

«Сугубо московская тема»

Одним из главных событий уходящего года стал также рост протестных настроений. Эту тенденцию в беседе с NEWS.ru отметили сразу несколько экспертов.

Этот год запомнится системным протестным настроением. Это и Шиес, и выборы в двух столицах, и напряженность в Восточной Сибири. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Отметил возрастающее внимание общества к мусорной реформе и политтехнолог Дмитрий Фетисов.

Всё больше регионов затрагивает этот вопрос и часто приводит к росту протестных настроений. В свою очередь система власти вынуждена реагировать на этот рост протеста. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

С другой стороны, несмотря на протесты Единый день голосования показал, что никакого перелома общественных настроений не произошло, отметил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. По его словам, протесты «остались сугубо московской темой».

О том, что внутриполитическая повестка в 2019 году стала более спокойной, несмотря на протесты, NEWS.ru заявила и политтехнолог Алёна Август.

В регионах всё-таки удается держать повестку более или менее стабильной. Также хорошо прошел электоральный цикл, потому что не было вторых туров, которых все опасались. Алёна Август политтехнолог политтехнолог

Еще одним из ключевых событий ушедшего года стала перезагрузка отношений России и Украины, добавил Дмитрий Фетисов. Политтехнолог уверен, что «несмотря на напряженные отношения России и Украины, стороны всё чаще стали разговаривать друг с другом и приходить к компромиссам». Результатом договоренностей стал обмен военнопленными, а также личная встреча двух президентов на полях саммита нормандской четверки в Париже.

По мнению гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, главным событием 2019 года стал ввод в строй крупных инфраструктурных проектов: газопровода «Сила Сибири», Крымского моста и других. Они значительно усиливают «связность» страны, повышают ее конкурентоспособность в решении различных транзитных задач, уверен политолог.