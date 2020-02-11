Тема новой российской Конституции продолжает обрастать различными спорами и даже конфликтами, что не удивительно, учитывая масштаб запланированных изменений и важность этой темы для всей страны. В преамбулу Основного закона уже предлагалось включить упоминания о Боге, русском народе, а всего профильный комитет Госдумы получил 65 поправок в президентский законопроект. Кроме того, сохраняется интрига в вопросе даты всенародного голосования.

В январе в СМИ со ссылкой на источники в Администрации президента появилась новость, что наиболее вероятной датой голосования является 12 апреля. Также был вариант с 26 числом. Но 11 февраля несколько изданий со ссылкой на всё те же неназванные источники из АП сообщили, что граждан призовут на избирательные участки 22 апреля, которое по такому случаю даже сделают выходным днём.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Изначально идею голосования в середине недели предложил замглавы думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, её поддержала председатель ЦИК Элла Памфилова, а председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выдвинул идею сделать по такому случаю будний день выходным. Необходимость подобных манипуляций с производственным календарём в администрации главы государства объясняют желанием обеспечить максимально возможную явку на голосовании. Есть опасение, что в обычные выходные, тем более, когда речь идёт о весеннем дне, люди могут уехать на дачи. Чтобы при этом не пострадали интересы граждан, работающих на предприятиях непрерывного цикла, где невозможно устроить незапланированный выходной, власти хотят разрешить голосование по конституционным правкам прямо на них.

«Дачное» снижение городского населения в конце недели вообще является для нашей страны важным электоральным фактором. Однако, если обычно власти обвиняют в том, что они заинтересованы в снижении явки, особенно на региональных выборах, то сейчас ситуация иная. В том, что президентские поправки в Конституцию будут приняты, особых сомнений нет: как показывают соцопросы, россияне готовы их поддержать, особенно в «социальной» части.

Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами заявил, что окончательного решения по дате голосования ещё нет, хотя и подтвердил, что идея о специальном выходном под это дело существует и рассматривается в рабочей группе по поправкам в Конституцию.

Каких-либо решений на этот счет не принималось, поэтому говорить о каких-то принятых решениях сейчас невозможно, — подчеркнул он.

В свою очередь КПРФ в лице зампредседателя ЦК партии Юрия Афонина не испытывает по поводу этой новости особого энтузиазма, поскольку не согласна с предложенным форматом принятия поправок в целом и требует созыва Конституционного собрания и вынесения решения о принятии нового текста Основного закона на референдум. А другой представитель левых сил — Сергей Удальцов — в обсуждаемой дате видит для коммунистов хороший знак.

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции. Да еще, как ожидается, в день 150-летия Ленина — 22 апреля! Что-то подсказывает, что это может быть революционное голосование, — написал он в соцсетях.

Очевидно, что в этот день или какой-либо другой власти приложат максимальные усилия для того, чтобы в голосовании приняло участие как можно больше российских граждан, равно как и для того, чтобы его исход не был «революционным».