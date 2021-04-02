«Орудие против РФ»: в Крыму Украину назвали военным полигоном НАТО

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Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал Украину военным полигоном НАТО. По его словам, в стране никак не могут понять истинную роль Альянса для «мирового порядка». Его слова приводит РИА Новости.

Для НАТО Украина — бесплатный полигон военных учений, орудие против России. Верю, что придёт время, когда на Украине осознают, что НАТО только развязывал и поддерживал войны во многих странах мира. НАТО — это агрессор, а не защитник, — заявил Цеков.

Он подчеркнул, что Украина в отношениях с Россией не видит главного. По его словам, на самом деле врагом страны является не наше государство, а Киев, который завёл Украину в пучину смуты и хаоса. Что касается высказываний Арестовича, который предполагал войну с РФ, то ему, как заметил сенатор, следует «поубавить пыл».

Потому как, когда настанет время отвечать за свои слова и поступки, их заокеанские друзья быстро от них откажутся, — заключил Цеков.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил высказывания о том, что Киев в совместных учениях с НАТО Defender Europe 2021 намерен отработать сценарий «войны с Россией». Он отметил, что гражданам страны представляют происходящее так, будто бы ради только одной Украины Альянс затеял масштабные военные учения. Бальбек выразил уверенность, что Киев пытается создать видимость того, что НАТО «готовится дать бой России по всем фронтам».