В Госдуме хотят увеличить оплату труда помощников депутатов и сенаторов

В Госдуму РФ внесли законопроект об увеличении оплаты труда помощников депутатов и сенаторов. В законе предлагается прописать, что месячный фонд оплаты труда помощников одного депутата или сенатора должен составлять 387 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Сейчас месячный фонд оплаты труда составляет 300 тысяч рублей. Зарплату помощникам депутатов и сенаторов планируют поднять на 29%.

С учётом новых полномочий и задач парламента по контролю за выполнением социальных гарантий гражданам значительно увеличивается объём работы депутатов Государственной думы в регионах и повышаются требования к её качеству, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Инициаторы закона указывают, что для осуществления всех полномочий депутатов и сенаторов требуются высококвалифицированные помощники. Их количество может доходить до семи. Принятие законопроекта потребует выделения дополнительных денег из федерального бюджета. Так, в 2022 году эта сумма составит 761,4 млн рублей, в 2023 году — 794,8 млн рублей, а в 2024 году — 822,4 млн рублей.

Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении минимального размера оплаты труда в России. С 1 января 2022 года он составит 13 890 рублей.