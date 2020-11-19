«Одурел вконец»: Сатановский осудил посла ФРГ в Литве за слова об СССР

https://static.news.ru/photo/0ca5ccf6-2a87-11eb-8a82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал заявление немецкого посла Маттиаса Сонна, заявившего, что СССР освободил Литву от нацистов только для того, чтобы навязать «репрессивное сталинское правление».

Эксперт считает, что российскому МИД не имеет смысла учить истории власти Германии, потому что они этого не поймут.

Они нашим врагом были и остались. Враг тот же самый, но его столица изменилась. Теперь это не Берлин, а Вашингтон. Назовите это объединение не Свободным миром, как они себя любят скромно величать, а Всемирным Рейхом, — цитирует MK.RU Сатановского.

Он подчеркнул, что оставить в покое эту проблему нельзя. По его словам, Сонн «одурел вконец» и ведёт себя так из-за ощущения собственной неприкосновенности.

Эксперт считает, что подлинной реакции от российских властей стоит ждать не тогда, когда кто-то из послов станет что-то говорить, а когда их руководители по-настоящему нанесут урон РФ. Судя по заявлению представителя Германии, ждать этого остаётся недолго, заключил Сатановский.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова посла ФРГ в Литве о задачах Советского Союза во Второй мировой войне — циничная провокация, и Кремль ждёт от Берлина объяснений подобного выпада дипломата. Дипломат добавила, что в последнее время в Германии всё чаще продвигают псевдоисторические идеи, приравнивающие СССР к Третьему рейху и отождествляющие коммунистический и национал-социалистический режимы.

Представитель ФРГ в прибалтийской стране Маттиас Сонн заявил, что целью освобождения Красной армией Германии от нацизма было «установление в побеждённом государстве сталинского репрессивного режима», писал NEWS.ru.